WireGuard keert terug naar pfSense als experimenteel pakket

WireGuard is teruggekeerd in pfSense Plus en pfSense CE in experimentele vorm. Netgate houdt de ontwikkeling van de code in de gaten en vraagt gebruikers om feedback. In maart verwijderde Netgate WireGuard uit pfSense, niet lang na de implementatie.

Netgate steunt een project van ontwikkelaar Christian McDonald, die WireGuard als add-on package naar pfSense wil brengen. McDonald publiceert op YouTube over die ontwikkeling. Het voordeel van zijn aanpak is volgens Netgate dat er geen low-level wijzigingen bij de pfSense-software vereist zijn. McDonald baseert de kerneldriver op net/wireguard-kmod van FreeBSD's portsproject.

Het gaat vooralsnog om experimentele code voor pfSense Plus en CE en Netgate hoopt deze met hulp van feedback van gebruikers te kunnen verbeteren. De introductie van het add-on-pakket volgt op het verwijderen van een kernel-mode-implementatie van WireGuard uit pfSense, in maart. Netgate besloot tot die stap omdat die port nog niet rijp werd bevonden voor release.

De betreffende port van WireGuard had namelijk zijn weg moeten vinden naar de 13.0-release van FreeBSD, maar dit gebeurde niet nadat WireGuard-ontwikkelaar Jason Donenfeld serieuze problemen aantrof in de port en de versie niet gereed achtte. PfSense is op FreeBSD gebaseerde router- en firewallsoftware en Netgate sponsorde de ontwikkeling van de port.