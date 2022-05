Noorse privacywaakhond wil Disqus AVG-boete geven van 2,5 miljoen euro

De Noorse privacywaakhond is van plan het discussieplatform Disqus een boete te geven van omgerekend 2,5 miljoen euro. Disqus zou gebruikers onnodig tracken in het land, al houdt het zich in de rest van de EU wel aan de privacywet.

De Datatilsynet zegt dat het Disqus-moederbedrijf Zeta Global een AVG-boete van 25 miljoen Noorse kronen wil geven. Dat is omgerekend 2,5 miljoen euro. Disqus wordt volgens de toezichthouder gebruikt door verschillende Noorse kranten en websites. Het privacyonderzoek naar Disqus begon naar aanleiding van een serie artikelen van de Noorse publieke omroep. Die beschreef hoe websites waar het discussieplatform op was geïmplementeerd bezoekers onrechtmatig zouden tracken. De data werd vervolgens aan externe adverteerders doorgestuurd. De waakhond keek voor het onderzoek naar zeven websites waarop Disqus actief was.

Opvallend is dat Disqus volgens de Noorse publieke omroep in de rest van de EU wel degelijk aan de AVG voldeed. Zeta Global zou eerder in een interview met de omroep hebben gezegd dat het niet wist dat de AVG in Noorwegen van toepassing was. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar valt wel binnen het Europees Economisch Gebied. Dat zijn alle 27 Europese lidstaten, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. De AVG is ook in die laatste drie landen actief.

Desondanks beriep Zeta Global zich tegenover de Noorse privacywaakhond wel op het gerechtvaardigd belang. Dat is een van de zes grondslagen waarop een bedrijf onder de AVG persoonsgegevens mag verzamelen. Daar gaat de Datatilsynet niet in mee. "Op basis van ons voorlopige onderzoek geloven we dat Disqus geen gerechtvaardigd belang heeft voor het tracking over meerdere websites en het doorgeven van persoonlijke data", schrijft de toezichthouder. "Dit soort tracking vereist toestemming van de gebruiker.

Daarnaast is Disqus niet transparant over welke informatie het verzamelt. Het bedrijf zou gebruikers 'geen adequate informatie hebben gegeven' over hoe het data gebruikt. Tot slot zou Zeta Global het verantwoordelijkheidsbeginsel uit de AVG hebben geschonden door te stellen dat de privacywet niet van toepassing was op zijn Noorse gebruikers.

De toezichthouder noemt het een ernstige overtreding, en zegt dat de boete zo hoog is omdat de verzamelde informatie zo gevoelig was. Door de data over websitebezoek zou het bedrijf kunnen aggregeren wat iemands politieke voorkeuren zijn. Bovendien is het mogelijk dat minderjarigen werden getrackt. Die hebben onder de AVG een extra beschermde positie.

De boete is nog niet definitief. De Datatilsynet heeft Disqus eerst een brief gestuurd waar het bedrijf voor het einde van de maand op kan reageren. Daarna volgt een definitieve beslissing.