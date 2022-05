Google gaat tweestapsverificatie automatisch inschakelen bij gebruikers

Google gaat tweefactorauthenticatie automatisch inschakelen bij accounts die daar 'technisch al helemaal klaar voor zijn'. Ook krijgen gebruikers die tweefactorauthenticatie al gebruiken donderdag een prompt om hun identiteit te bevestigen.

"Vandaag vragen we mensen die zich al hebben aangemeld voor tweefactorauthenticatie om te bevestigen dat zij het echt zijn", schrijft Google in een blog. Dat zal gebeuren via een Google-prompt op een telefoon, als gebruikers zich aanmelden op hun Google-account. Google doet dat om aandacht te vestigen op het gebruik van tweefactorauthenticatie.

Binnenkort gaat Google tweefactorauthenticatie bij meer gebruikers automatisch inschakelen. Dat zal gebeuren bij accounts die daarvoor al juist geconfigureerd zijn. Dat wil zeggen dat er herstelmogelijkheden ingesteld moeten zijn. Google kijkt onder meer of gebruikers hun account op meerdere apparaten gebruiken. Dat verkleint de kans aanzienlijk dat mensen buitengesloten raken op hun account.

"We beginnen bij de gebruikers bij wie het de minst storende verandering zal zijn", zegt Google tegen Motherboard. Dat is al begonnen bij een selecte groep gebruikers en dat zal in de komende maanden uitgebreid worden. Het gaat om gebruikers die geregeld inloggen op hun Google-account op een smartphone en een herstelmethode hebben ingesteld, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. Hoewel Google tweefactorauthenticatie automatisch inschakelt, krijgen gebruikers wel de mogelijkheid om dat weer uit te zetten.