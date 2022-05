Tesla voegt ondersteuning voor tweefactorauthenticatie toe aan autoapplicatie

Tesla heeft ondersteuning voor tweefactorauthenticatie toegevoegd aan zijn autoapplicatie. Met deze app kunnen gebruikers onder andere hun auto ontgrendelen. Ook kan de locatie van een gekoppelde auto achterhaald worden via de app.

Ondersteuning voor multifactorauthenticatie is onlangs aan de Tesla-app toegevoegd, merkte ook Electrek op. Inmiddels wordt de functie op de website van het bedrijf vermeld. De app biedt ondersteuning voor 'elke gewenste authenticatieapp van derden', schrijft Tesla. Het is niet bekend of de functie al voor alle gebruikers van de app beschikbaar is.

Met de autoapplicatie kunnen Tesla-eigenaren hun auto op afstand beheren. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld de deur ontgrendelen, kilometerstanden bekijken en servicebeurten inplannen. Ook kan de locatie van een gekoppelde Tesla-auto via de app worden bekeken.

Elon Musk meldde in augustus al dat ondersteuning voor tweefactorauthenticatie 'binnenkort' zou worden toegevoegd aan de Tesla-app. De Tesla-topman meldde toen dat de functie door een final validation ging. Naar Musks eigen zeggen werd de authenticatiefunctie 'beschamend laat' geïntroduceerd. Hij sprak in augustus ook over tweefactorauthenticatie via SMS, maar dit lijkt vooralsnog niet beschikbaar te zijn.