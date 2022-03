Tesla wil mmWave-sensoren gebruiken om auto's veiliger te maken voor kinderen

Tesla heeft de Federal Communications Commission gevraagd of het millimetergolfsensoren mag gebruiken in hun auto's. Met de mmWave-radar zegt Tesla kinderen te kunnen herkennen in auto's, waardoor bijvoorbeeld airbags beter kunnen werken.

Volgens een aankondigingsdocument van de FCC gaat het om een apparaat dat in de 60-64GHz-frequentieband werkt en gericht is op het interieur van de auto, maar ook tot twee meter buiten de auto scant. Wanneer het apparaat buiten de auto scant, zou het kunnen detecteren of een raam kapot is of dat iemand aan het inbreken is. Reuters schrijft dat het apparaat gebruik zou maken van vier zendantennes en drie ontvangstantennes.

Tesla claimt dat de mmWave-radar voordelen biedt boven camera's of stoelsensoren, zoals het kunnen detecteren van diepte en het kunnen kijken 'door' zachte materialen als dekens. Op die manier zou een kind dat omwikkeld is in een deken alsnog opgemerkt kunnen worden. De millimetergolf-sensoren zouden daarnaast ademritmes en hartslagen kunnen detecteren, waardoor de auto het verschil zou kunnen herkennen tussen een object en een persoon. Hiermee zouden de waarschuwingssignalen voor een gordel die niet in gebruik is, minder vaak afgaan als er een object op een stoel ligt in plaats van bijvoorbeeld een kind.

De sensoren zouden tevens de lichaamsgrootte van een persoon beter kunnen inschatten. Met deze data kunnen de airbags beter worden gebruikt, claimt het bedrijf. Met de mmWave-sensoren moet de auto ook herkennen wanneer er een kind in een warme auto is achtergelaten en daarmee voorkomen dat een kind in een oververhitte auto sterft. Of de eigenaar van de auto dan een signaal krijgt, of dat de auto dan een Dog Mode-achtige functie inschakelt, is niet duidelijk.

Op dit moment mogen de mmWave-sensoren in de Verenigde Staten alleen gebruikt worden als ze binnen een bereik van -10dBm en +10dBm werken. Tesla wil dat zijn radar met een hogere sterkte gaat werken en heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de FCC. Onder meer Google heeft hiervoor eerder toestemming gekregen, voor de Soli-radar in bepaalde Pixel-telefoons. De FCC vraagt Amerikanen nu om hun mening over de mmWave-sensoren van Tesla.