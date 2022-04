AD: politie waarschuwt voor diefstal van laadkabels van elektrische auto's

De politie waarschuwt bestuurders van elektrisch auto's voor criminelen die de laadkabels van de auto's stelen. In Amsterdam-Zuid zijn in twee weken tijd 21 aangiftes gedaan van gestolen laadkabels. EV-rijders krijgen het advies om de auto tijdens het laden op de kabel te parkeren.

Op Gathering of Tweakers zeggen sinds 14 december meerdere Tesla Model 3-bestuurders dat hun laadkabels tijdens het laden zijn gestolen. De politie bevestigt tegen het AD dat er over heel het land laadkabels worden gestolen, voornamelijk van Tesla's. Hoeveel laadkabels er landelijk zijn gestolen, is niet duidelijk. Van 20 november tot en met 4 december zijn er in Amsterdam-Zuid 21 aangiftes gedaan van gestolen laadkabels.

De politie zegt tegen Tweakers dat het lastig is om aan te geven hoe groot het probleem in Nederland is. De politie zou niet op 'laadkabels' kunnen zoeken in aangiftes, maar alleen naar een term als 'diefstal'. Preciezere cijfers zouden alleen mogelijk zijn door alle aangiftes handmatig door te lopen, iets dat vanwege de tijd die dat zou kosten volgens de politie ongewenst zou zijn. Tweakers heeft meerdere leasemaatschappijen en Tesla vragen gesteld over de laadkabeldiefstal.

Het is onduidelijk hoe de criminelen de laadkabels stelen. Normaliter wordt de laadkabel vergrendeld bij de laadpaal en de auto om diefstal te voorkomen. Mogelijk heeft nachtvorst iets met de diefstal te maken; op GoT merkt tweaker Terranca op dat bij omgevingstemperaturen onder de 5 graden Celsius de laadkabel bij een Tesla Model 3 niet wordt vergrendeld. Daarmee wil de autofabrikant voorkomen dat de laadkabel vastvriest in de auto. Overigens worden nieuwere Model 3's uitgerust met verwarmbare laadpoorten, om het vastvriezen te voorkomen. Bij veel laadpalen wordt de laadkabel tevens ontgrendeld als deze niet meer is verbonden aan een auto. Op die manier zou een laadkabel relatief eenvoudig gestolen kunnen worden.

Volgens het AD is een laadkabel op de tweedehandsmarkt 150 euro waard en kost een nieuwe kabel 200 tot 300 euro. De politie adviseert gebruikers om de laadkabel tussen twee latjes te leggen en daar met een van de wielen op te parkeren. Op die manier zou de laadkabel niet gestolen kunnen worden en raakt de kabel ook niet beschadigd. Overigens merken sommige Tesla Model 3-rijders in het topic op dat ook hun deuren en kofferbakken tijdens de diefstal open worden gemaakt. Het is niet duidelijk of dit gerelateerd is aan de diefstal van de laadkabels, of dat dit een los probleem is.