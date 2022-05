Tesla-functie automatisch doorrijden bij groen licht is beschikbaar als bèta

Tesla's kunnen nu automatisch doorrijden vanaf een kruispunt met een groen licht, zonder dat de gebruiker daar invoer voor hoeft te leveren. Dat kunnen de wagens nu nog alleen op kruispunten waar de gebruiker rechtdoor wil rijden.

Tesla is terughoudend met de nieuwe feature. Voorlopig werkt deze alleen wanneer de wagen een kruispunt op rijdt waarbij het licht reeds op groen staat. In die gevallen 'vergt het Traffic Light and Stop Sign Control-systeem mogelijk geen bevestiging meer van de gebruiker', schrijft Tesla in de changelog van update 2020.40.0.1. In de toekomst wordt de functie verder uitgebreid met, bijvoorbeeld, ondersteuning voor links of rechts afslaan op kruisingen.

De functie is mogelijk nog niet beschikbaar in de Benelux; het is vrij gebruikelijk dat Tesla de nieuwste wijzigingen en toevoegingen als eerste in de Verenigde Staten introduceert en dat pas op latere momenten andere landen volgen.

Tegelijkertijd werkt Tesla volgens voorman Elon Musk aan de laatste loodjes van de 'fundamentele herschrijving van de Autopilot-architectuur'. Die moet grote verbeteringen met zich meebrengen die de hoeveelheid acties van de bestuurder verder omlaagbrengt. De verwachting is dat het algemene Amerikaanse publiek daar in december gebruik van kan maken.

Beelden van de bètaversie van Traffic Light and Stop Sign Control - de groene stopstreep op de display signaleert dat de wagen door gaat rijden