Gerucht: Uber wil zijn divisie voor zelfrijdende auto's verkopen

Volgens bronnen van Reuters en Techcrunch wil Uber zijn divisie voor zelfrijdende auto's verkopen. De beoogde koper zou Aurora zijn, een start-up in de sector. Zekerheid over een deal is er nog niet.

De divisie van Uber heeft volgens TechCrunch een waarde van meer dan zes miljard euro. Zowel Uber als Aurora weigeren commentaar te geven aan de twee media. Volgens speculatie van TechCrunch is de divisie voor Uber op de korte termijn wellicht te duur om aan te houden.

Aurora, voluit Aurora Innovation, is in 2017 opgericht door veteranen van de zelfrijdende-auto-divisies van Google, Uber en Tesla, respectievelijk Chris Urmson, Drew Bagnell en Sterling Anderson. Een maand geleden schreef Business Insider nog dat Aurora tot op dat moment 766 miljoen dollar aan investeringen had opgehaald, onder andere van Amazon. Het bedrijf test zijn technologie op de wegen, maar legt meer de nadruk op simulaties.