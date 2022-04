Uber verkoopt divisie voor ontwikkeling zelfrijdende auto's aan start-up

Taxidienst Uber verkoopt zijn divisie voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's aan Aurora, een start-up die zich met de ontwikkeling van autonome auto's bezig houdt. Daarnaast investeert Uber in de start-up, om in de toekomst het product af te nemen.

De tak van Uber, Advanced Technologies Group, hoort per direct bij Aurora, zeggen beide bedrijven. Bovendien investeert Uber 400 miljoen dollar in Aurora voor de ontwikkeling van Aurora Driver, een platform voor de ontwikkeling van hardware en software voor zelfrijdende auto's. Ook treedt Uber-directeur Dara Khosrowshahi toe tot het bestuur van de start-up.

Uber ontwikkelde afgelopen jaren zelfrijdende auto's, met als doel om in steden ze rond te laten rijden als taxi's zonder menselijke chauffeurs. Vorige maand ging al een gerucht over de verkoop. Dat gerucht vermeldde dat de divisie te duur was voor Uber om zelf te blijven financieren.

Aurora, voluit Aurora Innovation, is in 2017 opgericht door veteranen van de zelfrijdende-auto-divisies van Google, Uber en Tesla, respectievelijk Chris Urmson, Drew Bagnell en Sterling Anderson. Uber begon in 2015 met zijn divisie voor zelfrijdende auto's en die auto's gingen in 2016 voor het eerst de weg op.