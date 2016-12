Door Arnoud Wokke, donderdag 22 december 2016 07:25, 114 reacties • Feedback

Uber stopt met het aanbieden van ritten in zestien zelfrijdende auto's in de Amerikaanse stad San Francisco. De autoriteiten zeggen dat de zelfrijdende auto's een vergunning nodig hebben, Uber zei eerder dat zo'n vergunning niet nodig is.

Uber gaat nu de zestien auto's proberen op een andere manier in te zetten, schrijft onder meer CNN op basis van een statement van het taxibedrijf. De autoriteit in San Francisco die gaat over toegang tot de wegen had gezegd dat Uber net als andere bedrijven die werken aan zelfrijdende auto's een vergunning nodig had om de weg op te mogen met de autonome voertuigen. Uber claimde vorige week nog dat het vond dat een vergunning niet nodig was, omdat de auto's rijden met een bijrijder die te allen tijde in kan grijpen.

Vermoedelijk heeft Uber nu de stekker uit het project getrokken, omdat het Department for Motor Vehicles had gedreigd met juridische stappen. Hoewel DMV bezwaren maakte op basis van het gebrek aan een vergunning, kampten de Uber-auto's ook met andere problemen. Fietsers hebben geklaagd over dat de zelfrijdende autosoftware onvoldoende rekening met hen hield, terwijl er onlangs ook al een filmpje verscheen waarin een Uber-auto in San Francisco een rood verkeerslicht negeerde.

San Francisco is de tweede stad waar Uber zelfrijdende auto's aanbiedt. De eerste was Pittsburgh, eveneens in de Verenigde Staten. Het aanbieden van zelfrijdende taxi's vereist naast vergunningen het op een andere manier in kaart brengen van steden, waardoor het tijdrovend is om de dienst snel aan te bieden in veel steden waar de taxidienst al actief is.