Door Joris Jansen, woensdag 22 februari 2017 07:21, 9 reacties • Feedback

Uber begint in de Amerikaanse staat Arizona een tweede experiment met de autonoom rijdende Volvo XC90 SUV's. De eerste test was in CaliforniŽ, maar in deze staat werd de registratie van de zestien zelfrijdende auto's ingetrokken nadat Uber weigerde een vergunning aan te vragen.

De republikeinse gouverneur in Arizona, Doug Ducey, heeft Uber toestemming gegeven om de auto's te testen in zijn staat. Alle ritten zullen worden uitgevoerd met twee ingenieurs van Uber op de voorstoelen van de zelfrijdende auto's, voor het geval dat menselijk ingrijpen noodzakelijk is. Dat schrijft The Verge.

De gouverneur heeft in 2015 een decreet getekend waarin allerlei overheidsorganen in de staat worden opgedragen alles in het werk te stellen om het testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg te ondersteunen. Hiermee zijn de regels in deze staat veel soepeler ten aanzien van het toelaten van tests met zelfrijdende auto's.

In Californië is Uber eind december gestopt met het testen van de autonoom rijdende auto's. Het Californische departement van motorvoertuigen had de registratie van Ubers zelfrijdende auto's ingetrokken nadat Uber weigerde om een vergunning ter waarde van 150 dollar aan te vragen. Hiermee zouden de auto's als testvoertuigen worden aangemerkt en op de Californische wegen mogen rijden, maar Uber vond dat hun Volvo XC90's niet onder de regelgeving vielen.

Een paar uur nadat de tests in San Francisco van start gingen, waarschuwde het Californische department dat er juridische stappen zouden worden ondernomen als de tests niet werden gestaakt werden. Tijdens deze tests reed een van de zelfrijdende auto's door een rood verkeerslicht. Ook zou een auto van Uber hebben geslingerd op een kruising.

Onderdeel van de Californische vergunning was de verplichting voor Uber om te openbaren hoe vaak de software van de auto's menselijk ingrijpen noodzakelijk maakt. Mogelijk heeft dat bijgedragen aan Ubers weigering om aan de regels te voldoen, al wordt dit ontkend door de leidinggevenden van Uber.

In Nederland heeft Uber ook regelmatig een conflict gehad met officiële instanties. Eind 2015 stopte Uber met de taxidienst UberPop in Nederland, waarbij iedereen met een geschikte auto kon fungeren als chauffeur. In 2014 had de voorzieningenrechter bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven Uber al verboden om door te gaan met UberPOP. Volgens die rechter ging het bij de dienst, waarbij particulieren met eigen auto's op te roepen zijn, om illegaal taxivervoer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft Uber eind 2016 een boete van 650.000 euro opgelegd voor het opnieuw overtreden van de Nederlandse taxiwet. Het bedrijf maakte een illegale pachtconstructie mogelijk tussen chauffeurs en taxibedrijven. Op dit moment loopt er nog een zaak bij het Europese Hof van Justitie, waarin de rechters zich buigen over de vraag of Uber een transportbedrijf of een 'dienst van de informatiemaatschappij' is. In het eerste geval zouden er strengere regels op het bedrijf van toepassing worden. Naar verwachting zal het hof dit jaar uitspraak doen.