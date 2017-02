Door Julian Huijbregts, dinsdag 21 februari 2017 20:40, 14 reacties • Feedback

Jide gaat een variant van zijn op Android-gebaseerde Remix OS voor telefoons maken. Als een telefoon met het besturingssysteem wordt aangesloten op een externe monitor of tv, verandert de interface weer naar een desktopomgeving.

Tegen Android Police zeggen de makers dat ze mikken op een release voor de Nexus 5X en 6P en dat de Android-schil op de telefoon zal lijken op stock Android. Of de Remix OS for Mobile-rom ook naar andere toestellen komt is nog niet duidelijk. Jide stelt op zijn website dat de software in de zomer van dit jaar beschikbaar komt, maar geeft verder weinig technische details.

Tot nu toe maakte Jide met zijn Remix OS juist een besturingssysteem voor desktops op basis van Android. Het bedrijf wil nu een mobiele weergave integreren in een rom voor smartphones. Om het beeld weer te geven op een extern scherm, moet de betreffende telefoon wel over video-outputondersteuning beschikken.

De functionaliteit die Jide voor ogen heeft met Remix OS for Mobile is gelijk aan het Continuum-concept van Windows 10 Mobile en aan Ubuntu Phone van Canonical. Daarbij wordt een telefoon met een mobiel besturingssysteem gekoppeld aan een scherm en randapparatuur en wordt de interface daarop aangepast.