Door Julian Huijbregts, dinsdag 21 februari 2017 20:25

Google heeft Tilt Brush uitgebracht in de Oculus Rift Store. Het virtualrealityschilderprogramma is daar te koop voor dertig euro. Het pakket was al beschikbaar voor de HTC Vive sinds die vr-bril op de markt kwam.

Omdat het programma afhankelijk is van bewegingscontrollers, heeft Google waarschijnlijk gewacht op het verschijnen van de Oculus Touch-contollers. Die zijn sinds eind vorig jaar verkrijgbaar. Volgens Google is de Rift-versie van Tilt Brush aangepast aan de Touch-controllers. Door een vinger op een bepaalde knop van de controller te laten rusten, komt er een indicatie in beeld van wat die knop doet, zegt Google.

In Tilt Brush bedienen gebruikers met de ene controller een palet en met de andere het penseel. Vervolgens kunnen er patronen in de lucht geschilderd worden, waar de gebruiker vervolgens doorheen en omheen kan lopen om zo als het ware een ruimtelijk schilderij te maken. Tilt Brush is vanaf dinsdag in de Oculus Store te koop en kost daar dertig euro. Het programma was al voor diezelfde prijs te koop op Steam voor de HTC Vive.