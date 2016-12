Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 07:48, 5 reacties • Feedback

Facebook-dochterbedrijf Oculus heeft een Deense ontwikkelaar van eyetracking-toepassingen gekocht. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Het is onbekend wat Oculus wil met de technologie, maar het ligt voor de hand dat het interfaces wil maken die gebruikers met de ogen kunnen bedienen.

Daarbij kan het onder meer gaan om een manier van besturing van games of automatische herkenning en authenticatie van personen. Moederbedrijf Facebook kan het bovendien mogelijk maken om een post te liken door ernaar te kijken in virtual reality, schrijft Techcrunch. Bovendien heeft The Eye Tribe een technologie gemaakt om beelden alleen scherp te laten zijn op plekken waar je kijkt.

Dat zou beelden die scherp ogen in virtual reality mogelijk moeten maken met minder bandbreedte dan nodig is als alles scherp zou moeten zijn. Dat zou bijvoorbeeld een draadloze versie van de Oculus Rift mogelijk kunnen maken. Het is een technologie waar Oculus het al eerder over heeft gehad, merkt tweaker z1rconium op.

De Deense ontwikkelaar, The Eye Tribe, komt voort uit de universiteit van Kopenhagen en bracht twee jaar geleden voor het eerst een ontwikkkelaarsversie van zijn hardware uit. Bovendien heeft The Eye Tribe een sdk ontwikkeld voor zijn eyetracking-hardware. Het is onbekend of Oculus de huidige hardware en software blijft ondersteunen. The Eye Tribe wilde zich onderscheiden met goedkopere hardware dan de concurrentie.

Beide bedrijven hebben de overname twee weken geleden aangemeld bij het Deense register van bedrijven. Sindsdien staan mensen van Facebook genoemd als management van het bedrijf.