Door Arnoud Wokke, donderdag 29 december 2016 07:22, 9 reacties • Feedback

Samsung presenteert volgende week op elektronicabeurs CES twee monitoren met gebogen quantum dot-schermen. De monitoren komen in maart volgend jaar uit in Nederland. De prijzen zijn vooralsnog nog niet bekend.

De monitoren hebben een resolutie van 2560x1440 pixels, zegt de fabrikant. De curve heeft een radius van 1800R, terwijl de displays volgens Samsung 125 procent van het rgb-kleurenspectrum kunnen weergeven. De varianten die uitkomen hebben beelddiagonalen van 27" en 31,5".

De monitoren maken gebruik van een backlight met blauwe leds waarvoor een quantum dot-film is geplaatst. Deze film converteert een gedeelte van het blauwe licht naar rood en groen met een hoge verzadiging. Het resultaat van deze techniek is een groter kleurbereik en een hogere helderheid, wat het tonen van beelden met een groot dynamisch bereik mogelijk moet maken.

De displays hebben dunne randen aan drie kanten en Samsung heeft de kabels weggewerkt, waardoor ze niet zichtbaar zijn. De exacte specificaties van de monitoren, waaronder welke aansluitingen ze hebben, maakt de maker vermoedelijk volgende week bekend.

Samsung maakte ook bekend dat de UH750 naar Nederland komt. Ook deze heeft een quantom dot-display, met een resolutie van 3840x2160 pixels en een responstijd van 1ms. De 28"-monitor komt in april uit in Nederland en ook hiervan is de prijs vooralsnog onbekend.