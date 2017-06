Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 9 juni 2017 17:02, 13 reacties • Feedback

Samsung heeft twee gebogen hdr-gamemonitoren met FreeSync 2-ondersteuning en quantumdotlagen aangekondigd, de CHG90 en CHG70. De CHG90 is met een beeldverhouding van 32:9 Samsungs breedste monitor tot nu toe. De resolutie is 3840x1080 pixels.

Met de CHG90 richt Samsung zich expliciet op gamers. Het scherm geeft een 'dubbele full-hd'-resolutie van 3840x1080 pixels weer. De verversingssnelheid is 144Hz en er is ondersteuning voor AMD FreeSync 2 dat stotteren en tearing van het beeld moet voorkomen. De maximale helderheid bedraagt 800cd/m², volgens Samsung is dat voldoende voor hdr en opvallend genoeg spreekt het bedrijf van ondersteuning voor hdr bij Nvidia's videokaarten. Nvidia kondigde zijn hdr-techniek aan als G-Sync HDR, maar G-Sync concurreert met FreeSync.

Mede dankzij de aanwezigheid van een quantumdotlaag kan de monitor 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Niet bekend is wat voor paneel Samsung gebruikt, maar het bedrijf claimt een responstijd van 1ms te kunnen bieden door gebruik van zijn vierkanaals-scanningtechniek. Vorig jaar kondigde het Koreaanse concern deze techniek aan bij gebruikmaking van een va-paneel, waarmee de kans bestaat dat de CHG90 ook van een va-paneel is voorzien. De kijkhoeken zijn 178 graden. Verder bevat het scherm displayport, mini-displayport, twee keer hdmi en drie usb 3.0-poorten. De adviesprijs bedraagt 1499 euro en de monitor komt eind augustus beschikbaar.

Samsung kondigt tegelijkertijd de CHG70 aan, die in de Benelux in een 31,5"- en een 27"-uitvoering beschikbaar komt. De resolutie van deze gebogen modellen bedraagt 2560x1440 pixels en de helderheid is maximaal 600cd/m². Ook de CHG70-monitoren zijn hdr-compatibel met Nvidia-kaarten, de responstijd is eveneens 1ms en het gaat opnieuw om 144Hz-schermen. De Samsung CHG70 gaat bij verschijning in juli in de 31,5"-uitvoering 799 euro kosten. De 27"-variant, die in augustus uitkomt, krijgt een adviesprijs van 699 euro.