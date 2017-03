Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 15:22, 59 reacties • Feedback

Samsung start volgens TFT Central in september met de productie van grote gebogen va-panelen voor de productie van monitoren met een extra brede schermverhouding. Het gaat om een 49"-paneel met een resolutie van 3840x1080 pixels en een 44"-variant met 3840x1200 pixels.

Het 49"-paneel heeft een beeldverhouding van 32:9. Daarmee is het scherm net zo breed als twee 16:9-monitoren naast elkaar. De resolutie wordt dfhd genoemd, wat staat voor double full-hd. Het va-paneel heeft een contrastratio van 5000:1, een verversingssnelheid van 144Hz en ondersteuning voor FreeSync en G-Sync. Ook komt er een iets minder brede variant: een 44"-paneel met een 29:9-verhouding en een resolutie van 3840x1200 pixels. Dit is eveneens een gebogen va-paneel met een contrastratio van 5000:1. Er zouden versies met refreshrate van 60Hz en 144Hz komen.

Verder komt Samsung met een 40"-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels. Ook voor dit scherm gebruikt de Zuid-Koreaanse fabrikant een va-paneel met een kromming van 1800R. De contrastratio is 3000:1. De productie zou in augustus van start gaan.

Daarnaast heeft TFT Central nieuwe informatie gepubliceerd over komende panelen van AU Optronics. Die fabrikant komt met verschillende hdr-panelen. Er komt een variant met edge-backlight in 32"-formaat met een resolutie van 2560x1440 pixels. Een tweede variant komt beschikbaar in gebogen 35"-formaat met een resolutie van 3440x1440 pixels. Beide panelen maken gebruik van de va-techniek en hebben acht backlight-gebieden, met een piekhelderheid van 600cd/m2. De productie zou in het derde kwartaal van start gaan.

AUO komt ook met panelen met full-array backlight. De M270QAN02.2 is een 27"-ahva-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels, dat een backlight heeft met 384 zones. Voor hdr-weergave is de piekhelderheid 600 tot 1000cd/m2 en de verversingssnelheid is 144Hz. De specificaties komen overeen met de Asus ROG Swift PG27UQ-monitor, die in het derde kwartaal op de markt zou moeten komen. Het AUO-paneel moet in juli in productie gaan. Een 32"-variant van het paneel zou in het vierde kwartaal volgen.

In juli start ook de productie van AUO's M270DRT01.0-paneel. Dat is een gebogen 27"-tn-paneel met een resolutie van 2560x1440 pixels en een verversingssnelheid van 165Hz.

De informatie over de nieuwe panelen is afkomstig van TFT Central, een website die bekend staat om zijn goede bronnen binnen de monitorenindustrie. Begin 2016 maakte de website bijvoorbeeld bekend dat LG werkte aan een 37,5"-paneel, voordat LG zijn monitor met dat paneel had aangekondigd. Ook toen werd er al gesproken over het 32:9-paneel van Samsung.

TFT Central heeft de details over de nieuwe panelen toegevoegd aan zijn database. Exacte namen of serienummers van de schermpanelen zijn nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk wanneer er daadwerkelijk monitoren met de nieuwe panelen op de markt komen.

Mock-up van een gebogen Samsung-monitor met 32:9-beeldverhouding