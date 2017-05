Door Arnoud Wokke, dinsdag 2 mei 2017 07:34, 11 reacties • Feedback

LG heeft in Japan een 4k-monitor gepresenteerd die het beeld van vier apparaten tegelijk kan laten zien. Daarvoor heeft de monitor onder meer vier hdmi-poorten, drie usb-poorten en een DisplayPort-aansluiting aan boord.

De monitor heeft een diagonaal van 42,5" en gebruikers kunnen dat dus opdelen in vier gelijke oppervlaktes van elk 21,5" met een resolutie van full-hd, blijkt uit het bericht dat LG in Japan online heeft gezet. De monitor heeft twee hdmi 2.0-poorten, twee hdmi 1.4-poorten, een usb-c-poort die kan fungeren als DisplayPort, een aparte DisplayPort-aansluiting en twee usb 3.0-ingangen.

Daarnaast ondersteunt de monitor Freesync en kan beelden weergeven op 60Hz. LG claimt dat het beeld tot een maximale helderheid van 350cd/m2 komt en een contrast heeft van 1000:1. Het gaat om een lcd met een gray-to-gray responstijd van 8ms.

De monitor komt volgens LG in Japan uit op 19 mei voor 83.000 yen, omgerekend momenteel ongeveer 679 euro. Het is nog niet bekend of de LG 43UD79-B ook in de Benelux op de markt komt en zo ja, wanneer en tegen welke prijs dat gebeurt.