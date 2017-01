Door Olaf van Miltenburg, donderdag 5 januari 2017 20:18, 17 reacties • Feedback

Dell heeft de UltraSharp 32 Ultra HD 8K aangekondigd. De 32"-monitor biedt een 8k-resolutie, waardoor het scherm een pixeldichtheid van 280ppi heeft. Dell brengt tegelijkertijd twee InfinityEdge-monitoren met dunne schermranden voor consumenten uit.

Dell heeft de 32"-monitor met resolutie van 7680x4320 pixels en modelnummer UP3218K in een aluminium behuizing gegoten. Het scherm kan 100 procent van de AdobeRGB- en sRGB-kleurruimtes weergegeven. De randen van de monitor zijn relatief smal gehouden. De 8k-monitor komt op 23 maart beschikbaar in de VS, voor een startprijs van 4999 dollar. Dat is omgerekend en met btw 5708 euro.

Daarnaast heeft Dell de nieuwe S-serie van monitoren voor consumenten aangekondigd. Deze bestaat uit vier modellen, waarvan de S2418HX en S2718HX 24"- en 27"-modellen zijn met dunne schermranden aan alle vier de zijden. Deze dragen daarom de InfinityEdge-aanduiding en bovendien ondersteunen ze hdr-weergave en hebben ze 6W-speakers. De overige twee zijn 22"- en 23"-monitoren met 3W-speakers. De resolutie is 1920x1080 pixels.

De Dell 22 Monitor S2218H en Dell 23 Monitor S2318HX kosten in de VS respectievelijk 199,99 en 219,99 dollar. De Dell 24 InfinityEdge Monitor S2418HX en 27 InfinityEdge Monitor S2718HX komen voor respectievelijk 289,99 en 379,99 dollar beschikbaar. Dat zal voor de vier monitoren vanaf 23 februari het geval zijn.