Sharp begint in maart 2018 met verkoop van 8k-tv's in Europa

Sharp heeft tijdens de IFA aangekondigd dat het dit jaar in China en Japan begint met de verkoop van 8k-tv's voor consumenten. Volgend jaar komen er ook tv's uit de Aquos 8k-serie naar de Europese markt. Het eerste model heeft een 70"-formaat.

Sharp spreekt in zijn aankondiging van een serie 8k-tv's, maar toont vooralsnog alleen de LC-70X500. Dat is een 70"-model en dit typenummer is specifiek bedoeld voor de Japanse markt. De lcdtv heeft een 8k-resolutie van 7680x4320 pixels en een backlight dat bestaat uit verschillende zones achter het paneel voor hdr-weergave. De 8k-tv verbruikt 470 watt en weegt 45kg. Tijdens de presentatie van de 8k-tv's zei een topman van Sharp volgens DigiTimes dat er ook gewerkt wordt aan 8k-tv's met afmetingen van 60", 65" en 80".

Volgens de Japanse productpagina is de LC-70X500 het topmodel uit de Aquos 8k-serie en worden er vanaf december tweehonderd exemplaren per maand geproduceerd voor de Japanse markt. Om 8k-uitzendingen te ontvangen moet een speciale 8k-ontvanger aangeschaft worden. Die komt volgens Sharp eind 2018 beschikbaar, als er gestart wordt met experimentele uitzendingen in 8k-resolutie.

In welke Europese landen Sharp begint met de verkoop van zijn 8k-tv's in maart volgend jaar, is nog niet bekend. Ook heeft de fabrikant nog geen prijzen bekendgemaakt. Het is niet voor het eerst dat Sharp een 8k-tv verkoopt, in 2015 bracht de fabrikant in Japan al een 85"-model uit. Omgerekend kostte dat model bijna 120.000 euro. De nieuwe modellen krijgen waarschijnlijk veel lagere prijzen omdat ze gericht zijn op de consumentenmarkt.