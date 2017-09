TP Vision kondigt Philips-uhdtv's met quantum dots en 'zwevende' soundbar aan

TP Vision heeft nieuwe Philips-tv's in de 8000-serie aangekondigd. De PUS8602-serie bestaat uit een 55"- en een 65"-model die voorzien zijn van een 4k-lcd-paneel met quantum dot-technologie. Verder is er driezijdig ambilight en beschikken de tv's over een ge´ntegreerde soundbar.

Het is de eerste keer dat TP Vision de quantum dot-lcd-technologie inzet voor zijn Philips-tv's. De tv is voorzien van een 4k-lcd-paneel dat 98 procent van de dci-p3 standaard weer kan geven en waarschijnlijk ook overweg kan met de hdr-formaten hlg en hdr10.

De maximale helderheid van de PUS8602 ligt op 700cd/m². Bij de eveneens op de IFA-beurs aangekondigde 65"-oledtelevisie van Philips ligt de helderheid op maximaal 900 cd/m²; de bestaande 55"-oledtelevisie, de 55POS9002, gaat tot 750cd/m².

De beelden van de PUS8602 worden net als deze oledtelevisies verwerkt door een quadcore-soc die door TP Vision de P5 Perfect Picture Processing Engine wordt genoemd. Volgens TP Vision zorgt deze soc in combinatie met een speciaal upscaling-algoritme ervoor dat videomateriaal met een lagere resolutie dan 4k, wordt omgezet in beelden die de uhd-resolutie moeten benaderen.

Het geluidssysteem bestaat uit een op het oog zwevende geïntegreerde soundbar van aluminium, met naar voren gerichte speakers. De lage tonen worden verzorgd door een naar achter gerichte 'double ring'-speaker met geïntegreerde bassport. Het gecombineerde vermogen bedraagt 50W. Onder andere de DTS-HD Master Audio-standaard wordt ondersteund.

De televisie is aan de boven- en zijkanten voorzien van Ambilight-verlichting, zodat de kleuren van het getoonde beeld op de muur achter de televisie geprojecteerd kunnen worden. De software is gebaseerd op Android TV versie 6 en de tv wordt geleverd met de gebruikelijke Philips-afstandsbediening, die voorzien is van een qwerty-toetsenbord. Vooralsnog is er geen informatie bekend over de prijs en de beschikbaarheid.