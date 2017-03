Door Sander van Voorst, maandag 13 maart 2017 16:02, 33 reacties • Feedback

TP Vision heeft nieuwe tv's onder de Philips-merknaam aangekondigd. Het gaat om toestellen in de 9000-, 7000- en 6400-serie, waaronder een nieuwe oled-uhd-tv. Die tv heeft een schermdiagonaal van 55"en draait Android TV.

De 55POS9002 volgt op de eerste oled-tv met Philips-merk, die in september op de IFA werd aangekondigd. De nieuwe variant heeft eveneens een 55"-diagonaal en beschikt ook over Ambilight. Het scherm is volgens TP Vision in staat om vrijwel de gehele dci-p3-kleurruimte weer te geven en heeft een maximale helderheid van 750cd/m2. Het apparaat kan daarnaast hdr10- en hlg-inhoud in 4k weergeven. De tv draait Android op een onbekende quadcoreprocessor met 16GB geheugen. Dit model is voorzien van de P5-engine, die volgens de fabrikant voor betere beeldkwaliteit moet zorgen ten opzichte van de eerdere 'Perfect Pixel'-engine. Daarvoor is het aantal chips teruggebracht van drie naar één.

In de 7000-serie komt TP Vision met de 7502, die in formaten van 49, 55 en 65 inch te verkrijgen is. Ook deze uhd-exemplaren zijn voorzien van Ambilight en produceren een maximale helderheid van 400cd/m2. Deze versie is voorzien van een soundbar in de voet van de tv. In de 7000-serie zijn verder de 7272-exemplaren van 49" en 55" te vinden, naast een 43"-tv met de aanduiding 7202. Deze overige modellen zijn eveneens voorzien van Ambilight en kunnen hdr tonen. De 7202 heeft Ambilight aan twee zijden in plaats van drie, zoals bij de andere modellen het geval is.

In de 6400-serie komt TP Vision met uhd- en fullhd-modellen. Zo zijn er grote 6432-exemplaren met 49"- of 55"-scherm. Ook deze tv's hebben Ambilight aan twee kanten, net als de kleine 6412-modellen van 43, 49, 55 en 65 inch. Het enige fullhd-toestel is de 6402 met een 32"-scherm.

TP Vision heeft nog geen prijzen van de maandag aangekondigde modellen bekendgemaakt. Ook over de verwachte beschikbaarheid zegt de fabrikant nog niets.