LG introduceert 55"-oled-tv met full-hd-paneel uit 2015

LG heeft een nieuwe 55"-oled-tv aangekondigd. In tegenstelling tot de huidige oledmodellen van LG uit 2016 en 2017 is het geen uhd-televisie; de maximale resolutie is 1080p. De A7 heeft geen ondersteuning voor hdr en is de opvolger van de LG 55EG910V, die in 2015 uitkwam.

Voluit heet het model OLED55EG9A7. De tv is de opvolger van de EG910, die eind 2015 op de markt kwam. Dit oudere model heeft een gebogen scherm, draait op webOS 2.0, heeft een full-hd-resolutie, ondersteunt 3d-weergave en heeft geen hdr-ondersteuning. De A7 is grotendeels vergelijkbaar; alleen is het scherm niet meer gebogen, is het design veranderd en is het 3d-filter verwijderd, waardoor het scherm een hogere maximale helderheid heeft.

De EG910 werd geprezen om zijn beeldkwaliteit, maar bekritiseerd om de trage interface van webOS 2.0. Volgens de officiële specificaties komt de interface alleen beschikbaar in het Engels en het Chinees. Het algehele design en het ontwerp van de voet hebben veel weg van die van de huidige LG B7, die op het moment van schrijven enkel te verkrijgen is als importmodel. De A7 krijgt ingebouwde luidsprekers met een vermogen van 20W.

De A7 is al uitgebracht in een aantal Europese landen, waaronder België en Nederland. De tv heeft een adviesprijs van 1799 euro en staat sinds juni in de Pricewatch. De adviesprijs van de A7 ligt in de buurt van de huidige prijs van het 55"-model van bijvoorbeeld de LG B6, een oled-tv uit 2016. Dit model heeft een 4k-resolutie, draait op het nieuwere webOS 3.0 en ondersteunt verschillende hdr-standaarden, zoals hdr10 en Dolby Vision.