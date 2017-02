Door Olaf van Miltenburg, woensdag 15 februari 2017 14:45, 17 reacties • Feedback

Panasonic heeft woensdag zijn lijn oled-tv's uitgebreid met drie modellen. Het brengt een 77"-versie van zijn in januari aangekondigde EZW1004 uit en komt met twee varianten met ge´ntegreerde luidsprekers. Daarnaast presenteert het bedrijf zijn lcd-tv's.

De EZW1004 verscheen in januari tijdens de CES; Tweakers publiceerde een preview. Het enige model in Panasonics meest luxe oledlijn was een 65"-tv, maar woensdag kondigde het bedrijf een uitbreiding met een 77"-versie aan. De specificaties blijven gelijk; de oled-tv's zijn uhdtv's met hdr-ondersteuning die gebruikmaken van 3d lookup tables voor kleurcorrecties en die van een in de voet verwerkte soundbar zijn voorzien. De tv's draaien My Home Screen 2.0, dat tot nu toe op Firefox OS was gebaseerd. Die software wordt niet meer ondersteund door Mozilla, maar of dat betekent dat Panasonic het besturingssysteem nu onderhoudt, is niet bekend.

Panasonic kondigde woensdag ook oled-tv's aan die een plekje lager in het assortiment innemen. De EZW954 komt in een 65"- en een 55"-variant. Het verschil ten opzichte van de EZW1004 lijkt de afwezigheid van de soundbar te zijn, waarmee ook de voet anders is. De EZW954 beschikt over geïntegreerde 40W-luidsprekers. Hierdoor kunnen ook de prijzen wat lager uitvallen. Die prijzen maakt Panasonic nog niet bekend. De 65"-EZW1004 en de beide EZW954-modellen verschijnen in juni; de 77"-EZW1004 volgt in de herfst.

De lcd-lijn van Panasonic voor 2017 bestaat uit uhdtv's en full-hd-modellen. Alle uhdtv's ondersteunen hdr10 en kunnen hdr-beelden van ultra-hd-blu-ray en van streamingdiensten als Netflix, Amazon en YouTube afspelen, belooft de fabrikant. De uhd-modellen hebben schermformaten van 40 tot en met 75 inch. De full-hd-tv's zijn instapmodellen van 40 tot en met 49 inch. Overigens brengt Panasonic ook twee modellen met resoluties lager dan 1920x1080 pixels uit. Deze hd-ready-tv's zijn 32"- en 24"-modellen.

De EXW784- en EXW734-series uhdtv's beschikken over local dimming. Alle uhd-toestellen hebben daarnaast een verstelbare voet en draaien My Home Screen 2.0. De tv's met een lagere resolutie moeten het met een eenvoudigere versie van My Home Screen doen. De prijzen van de televisies waren op het moment van schrijven nog niet bekend.