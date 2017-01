Door Emile Witteman, woensdag 4 januari 2017 14:21, 61 reacties • Feedback

Panasonic heeft een nieuwe oled-televisie onthuld. De EZW1004 heeft ondersteuning voor hdr en moet accurate kleurenweergave bieden. Verder heeft Panasonic de DMP-UB404-blu-rayspeler onthuld.

Panasonic claimt dat het bedrijf de maximale helderheid van de televisie ten opzichte van zijn voorganger, de CZ950, ongeveer heeft weten te verdubbelen. Dit moet de kwaliteit van hdr-beelden ten goede komen. Verder heeft het bedrijf eraan gewerkt om het scherm te kalibreren met behulp van 3d lookup tables, wat de kleurweergave verbetert. De EZW1004 beschikt over een Studio Colour HCX2-processor.

Het nieuwe model heeft verbeterde speakers. In de standaard is een soundbar verwerkt die met acht woofers, vier midrangespeakers en twee speakers een maximaal vermogen van tachtig watt heeft. Verder heeft Panasonic besloten om het toestel plat te maken, in tegenstelling tot de kromming die voorgaande modellen hadden.

Hoeveel de televisie gaat kosten en in welke schermformaten hij verkrijgbaar zal zijn, is niet bekend. Panasonic maakt bekend dat een 65"-variant vanaf juni 2017 in Europa verkrijgbaar is.

Naast de televisie heeft Panasonic ook een nieuwe blu-rayspeler onthuld. De DMP-UB404 biedt ondersteuning voor ultra-hd-blu-rays en kan 4k-beelden met 60fps naar een televisie doorsturen. De speler is voorzien van twee hdmi-uitgangen, waardoor audio en video apart verstuurd kunnen worden. Volgens Panasonic maakt dit een hoogwaardigere geluidsweergave mogelijk. Verder heeft hij ondersteuning voor bt.2020. Panasonic heeft ook hiervan geen prijzen of leverdata bekendgemaakt.