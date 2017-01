Door Sander van Voorst, woensdag 4 januari 2017 15:13, 22 reacties • Feedback

De Nederlandse beveiligingsonderzoeker Victor Gevers is een persoon op het spoor gekomen die onbeveiligde MongoDB-databases opzoekt en de inhoud daarvan vervangt. Vervolgens vraagt hij de eigenaren om losgeld in de vorm van 0,2 bitcoin, omgerekend momenteel ongeveer 212 euro.

Gevers voorzag de site BleepingComputer van uitleg over zijn ontdekking. In zijn eigen zoektocht naar onbeveiligde MondoDB-servers kwam hij onlangs een server tegen die was voorzien van een tabel met de titel 'waarschuwing'. Daarin werd uitgelegd dat de databases op de server alleen terug te krijgen zijn als het slachtoffer 0,2 bitcoin overmaakt naar een bepaald adres. Volgens Gevers was aan de logbestanden duidelijk te zien dat de aanvaller de aanwezige tabellen uit de database had geëxporteerd en had vervangen door zijn eigen tabel.

Dit kan handmatig of via een eenvoudig Python-script, legt de onderzoeker uit. In het geval van de ontdekte server was Gevers in staat om de eigenaren ervan te waarschuwen, zodat zij een recentelijk aangemaakte back-up konden terugzetten. Uit een Google-zoekopdracht met de naam van de aanvaller, Harak1r1, en het bitcoinadres, blijkt dat er meer mensen door dit soort acties zijn getroffen, schrijft BleepingComputer. Ook is aan het bitcoinadres te zien dat er recentelijk meerdere keren de genoemde bedragen zijn overgemaakt. Shodan-oprichter John Matherly laat aan de site weten dat hij in staat was om in totaal 1800 door Harak1r1 getroffen servers te vinden.

Gevers zegt dat hij vaak onbeveiligde servers vindt en deze meldt aan de respectievelijke eigenaren. Tot nu toe zou hij in de loop der jaren ongeveer 5200 meldingen hebben gemaakt. De meeste kwetsbare MongoDB-installaties komen voor op AWS-servers. Zij zijn vaak niet voorzien van een wachtwoord of maken gebruik van kwetsbare versies.