OM verhoort hacker Victor Gevers die Twitter-account van Donald Trump binnenkwam

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar ethisch hacker Victor Gevers, die vorige maand het Twitter-account van Donald Trump zou zijn binnengedrongen. Gevers is verhoord door de politie. Hij is geen verdachte, maar het OM wil onderzoeken of er iets strafbaars is gebeurd.

Het OM bevestigt dat het onderzoek doet naar de whitehat-hacker Gevers. Het onderzoek kijkt in de eerste plaats of de 'hack' wel heeft plaatsgevonden, maar ook of dat eventueel strafbaar is. Inloggen op accounts van andere personen zonder toestemming is strafbaar, ook als het wachtwoord bekend is of geraden kan worden. Er zijn echter wel uitzonderingen op die regel, bijvoorbeeld om een slechte beveiliging aan te tonen als ethisch hacker. Het is ook niet de eerste keer dat Gevers voor zijn werk is verhoord door de politie. "Bijvoorbeeld als het gaat over dreigingen uit de VS en China", zegt hij tegen Tweakers. "De onderzoeken die ik soms deel, kunnen wel politiek gevoelig liggen."

Gevers is verhoord door het Team High Tech Crime van de politie. Hij nam vrijwillig deel aan het getuigenverhoor, zegt hij. "Er staat ook veel op het spel. Coordinated vulnerability disclosure is een serieuze aangelegenheid en het zal altijd toetsbaar moeten zijn dat de handelingen zijn uitgevoerd met de beste intenties die een maatschappelijk belang dienen", zegt hij. Gevers is op dit moment geen verdachte, zegt het OM.