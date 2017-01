Door Sander van Voorst, maandag 9 januari 2017 10:24, 16 reacties • Feedback

Volgens beveiligingsonderzoekers Victor Gevers en Niall Merrigan stijgt het aantal gegijzelde MongoDB-databases snel. Het aantal steeg zondag tot 27.000, nadat het woensdag nog op 1800 werd geschat. Gevers zegt dat er in totaal bijna 100.000 onbeveiligde databases te vinden zijn.

In eerste instantie bleek uit onderzoek van de Nederlandse Gevers dat een persoon met de naam 'Harak1r1' verschillende onbeveiligde MongoDB-databases had gegijzeld door de inhoud ervan te vervangen en losgeld te vragen aan de eigenaren. Zij konden voor 0,2 bitcoin, momenteel ongeveer 170 euro, hun databases terugkrijgen. Inmiddels zijn verschillende groepen databases aan het gijzelen, zo blijkt uit een spreadsheet van Gevers en Merrigan. Gevers en Merrigan proberen slachtoffers te helpen en houden het aantal geholpen personen bij in hun overzicht.

Uit de spreadsheet is op te maken dat Harak1r1 inmiddels ongeveer 4300 slachtoffers heeft gemaakt, terwijl een andere persoon of groep met de naam 'kraken0' goed is voor ongeveer 15500 slachtoffers. Deze vraagt een prijs van 1 bitcoin voor het terugzetten van de database, wat neerkomt op ongeveer 844 euro. De spreadsheet toont dat er in totaal vijftien groeperingen of personen MongoDB-databases gijzelen. Onderzoeker Merrigan liet zondag weten dat het aantal getroffen databases binnen een dag van 12.000 naar 27.000 was opgelopen.

MongoDB waarschuwde zijn gebruikers onlangs via een blogpost, waarin het verschillende beveiligingsmaatregelen omschrijft. Het raadt gebruikers aan hun logbestanden na te kijken en te controleren of er bijvoorbeeld nieuwe gebruikers zijn aangemaakt. De aanvallers vervangen meestal de bestaande databases en laten een eigen tabel achter met het bericht dat het slachtoffer tegen betaling zijn originele databases terug kan krijgen. In de standaardconfiguratie laat MongoDB bijvoorbeeld poort 27017 open staan, die eenvoudig op te sporen is.