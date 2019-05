Hackers vragen losgeld voor gijzelen 12.000 openbare MongoDB-databases

Hackers hebben in de afgelopen drie weken ruim 12.000 MongoDB-databases verwijderd van internet. De eigenaren ervan worden afgeperst om geld te betalen om de databases terug te krijgen.

Dat zegt beveiligingsonderzoeker Sanyam Jain tegen Bleeping Computer. De onderzoeker gebruikte zoekmachines zoals BinaryEdge om te zien hoeveel databases er verwijderd waren. In totaal zou het om 12.564 databases gaan.

Het gaat specifiek om MongoDB-databases die publiek toegankelijk zijn en waar geen beveiliging op zit. MongoDB ligt al sinds 2015 onder vuur omdat het bij nieuwe installaties niet verplicht was om authorisatie in te stellen. Daardoor bleek veel informatie openbaar op internet te staan. Sindsdien worden er regelmatig grote campagnes uitgevoerd waarbij hackersgroep Unistellar zulke databases zoekt en verwijdert. Vervolgens sturen zij een email waarin zij losgeld eisen voor het terugzetten van de database.

In dit nieuwe geval laten de hackers alleen een bericht achter met daarin een e-mailadres. Dat is een @yandex.com-adres, wat erop lijkt te wijzen dat de bende uit Rusland komt. Het is niet bekend hoeveel losgeld de criminelen in dit geval eisen. Omdat de criminelen ook geen cryptovaluta-adres achterlaten is niet te achterhalen hoeveel zij ermee verdienen.