Microsoft kondigt ar-variant van Minecraft voor smartphones aan

Microsoft heeft de free-to-play game Minecraft Earth aangekondigd, een ar-spin-off van de game. Spelers kunnen met hun smartphone Minecraft-bouwsels in de echte wereld plaatsen, zowel alleen als in co-op. Ook wordt Minecraft Earth bevolkt door nieuwe en bekende wezentjes.

Microsoft en Mojang maken Minecraft Earth wereldkundig door middel van een trailer en een officiële website. De wezens in de game, die mobs genoemd worden, kunnen niet alleen gefokt worden om nieuwe varianten te creëren; spelers kunnen er ook mee vechten. Meer informatie over de gameplay is er op dit moment niet. De game werd eerder deze maand al getoond in een teaser. Minecraft Earth komt naar iOS en Android, op toestellen die compatibel zijn met ar. Dat betekent bij Android waarschijnlijk compatibiliteit met Google ARCore.

Deze zomer vindt een gesloten bèta van de game plaats. Daarvoor kunnen geïnteresseerden zich inschrijven, maar een plekje is niet gegarandeerd. Hoe groot de kans op toelating is, wordt niet vermeld. Smartphonesgebruikers moeten minimaal Android 7 of iOS 10 draaien. Wanneer de game voor het grote publiek uitkomt, is nog niet bekend. De release zal in ieder geval trapsgewijs gaan, zoals dat bijvoorbeeld ook met Pokémon Go ging.