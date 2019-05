Microsoft toont teaser voor mobiele ar-game van Minecraft

Microsoft heeft een korte video online geplaatst van een mobiele Minecraft-game die gebruikmaakt van augmented reality. Op 17 mei maakt Microsoft meer details bekend over de game.

Microsoft toonde de video als afsluiter van de keynote van Satya Nadella, de ceo van het bedrijf, tijdens de Build 2019-ontwikkelaarsconferentie. Onder de titel What’s Minecraft up to? staat de video inmiddels ook op YouTube.

In de video is een augmentedrealityweergave van Minecraft te zien. Naast de typische pixelated Minecraft-figuren, weergegeven over het beeld van een smartphonecamera heen, is een eenvoudige interface voor het spel te zien.

Aan het eind van de video belooft Microsoft op 17 mei meer bekend te maken over de ar-game van Minecraft. Microsoft toonde in 2015 al eens een MineCraft-versie voor de HoloLens, maar in dit geval gaat het om een ar-spel voor smartphones.