Microsoft brengt HoloLens 2 uit

Microsoft heeft de HoloLens 2 uitgebracht. De headset had eigenlijk in september moeten uitkomen, maar wordt volgens het bedrijf pas vanaf deze week naar klanten verstuurd. Het apparaat kost 3500 dollar.

De HoloLens 2 komt donderdag uit, zegt Microsoft. De bedoeling was om hem in september uit te brengen, maar dat is niet gelukt. De ar-headset is te bestellen in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten. Hij is niet bedoeld voor consumenten, maar alleen voor bedrijven en ontwikkelaars. Om de HoloLens 2 te bestellen moeten klanten contact opnemen met Microsoft.

Microsoft kondigde de HoloLens 2 in februari aan. Het nieuwe model werkt met lasers die licht in twee oscillerende spiegels schijnen. Die spiegels bewegen zo snel, dat ze als het ware het beeld op het scherm schilderen. De beelden worden op de waveguides geprojecteerd, dat zijn de stukken glas die zich voor de ogen van de drager van de headset bevinden. Door deze techniek is het blikveld veel groter dan bij het eerste model. Tweakers publiceerde begin maart een preview van de HoloLens 2.