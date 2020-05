Microsoft HoloLens 2 is vanaf de herfst leverbaar in Nederland en België

Microsoft brengt zijn HoloLens 2 in de herfst uit in Nederland en België. De headset is bedoeld voor bedrijven en ontwikkelaars en kost 3500 dollar. De europrijs is nog niet bekend. De ar-headset kwam vorig jaar al uit in andere landen.

Microsoft maakt zijn HoloLens 2 in de herfst beschikbaar in tal van nieuwe Europese landen, waaronder Nederland en België. In november vorig jaar verscheen de ar-headset al in Frankrijk, Duitsland en Ierland.

De HoloLens 2 is uitgerust met een Snapdragon 850-soc en maakt gebruik van lasers en spiegels om augmentedrealitybeelden te projecteren. Daardoor is het blikveld veel groter dan bij de eerste versie. Microsoft kondigde de headset vorig jaar in februari aan.

Een exacte leverdatum noemt Microsoft niet en ook is de prijs nog niet bekend. Ook de Duitse Microsoft-site toont alleen een dollarprijs. Tijdens zijn virtuele Build-conferentie maakt het bedrijf bekend dat de headset naar meer landen komt.