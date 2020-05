Epic komt met Fortnite-wijzigingen na kritiek op aim assist bij pc-controllers

Epic Games komt met een nieuwe update voor Fortnite, waarin onder meer aanpassingen worden doorgevoerd voor het gebruik van controllers op de pc. Verschillende professionele spelers vinden dat de aim assist daarbij een te groot gameplayvoordeel oplevert.

Epic Games laat op Twitter weten dat versie 12.60 van Fortnite nog deze week beschikbaar komt. Daarin worden een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder een dynamische resolutie voor de iOS-versie. Volgende week worden verschillende aanpassingen doorgevoerd om de kritiek op de aim assist bij pc-spelers met een controller te adresseren. In de toelichting zegt Epic Games niet precies wat het gaat veranderen; de ontwikkelaar spreekt over het tweaken en tunen van de controllers die op een pc worden aangesloten.

Pc-spelers die geen gebruikmaken van muis en toetsenbord en ervoor kiezen om een controller aan te sluiten, hebben net als spelers op een Xbox One of PlayStation 4 het voordeel van de aim assist-functionaliteit, wat in feite neerkomt op een automatisch hulp bij het richten op vijanden.

Onder meer bekende spelers als Ninja, Tfue en Aydan uiten kritiek. Volgens hen verpest het spelen van Fortnite met een controller de ervaring voor spelers die een muis en toetsenbord gebruiken, omdat zij geen aim assist hebben. Tfue laat zien dat de beste spelers allemaal een controller op de pc gebruiken. De kritiek richt zich specifiek op pc-spelers met een controller en niet zozeer op console-spelers, ook al hebben beiden aim assist tot hun beschikking. De kritiek is dat aim assist op de pc beter werkt en mede een te groot voordeel oplevert, omdat pc-spelers daarnaast ook andere voordelen hebben, zoals de mogelijkheid om monitoren met hoge verversingssnelheden in te zetten.