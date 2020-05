Gwent-kaartgame uit The Witcher 3 is beschikbaar op Steam

CD Projekt Red heeft Gwent: The Witcher Card Game uitgebracht op gameplatform Steam. Het kaartspel, dat als minigame bekend werd in het spel The Witcher 3 en later als aparte game werd uitgebracht, is al beschikbaar op iOS, Android en via GoG.com.

De Steam-versie van Gwent: The Witcher Card Game ondersteunt crossplayfunctionaliteit met de andere versies van het spel, zodat spelers met de Steam-versie het ook kunnen opnemen tegen spelers die het kaartspel op iOS, Android of via GoG.com spelen. Ook worden de progressie en de items gesynchroniseerd tussen de verschillende versies.

Ook via Steam is het spel gratis te spelen, maar spelers kunnen er geld tegenaan gooien om bijvoorbeeld kaartenpakketten te bemachtigen. Om beginnende spelers te helpen, heeft CD Projekt Red een zestal introductiedecks samengesteld met 25 factiespecifieke kaarten die synergie hebben met de nieuwe leader abilities.