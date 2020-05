SD Express-geheugenkaarten halen maximaal 3.938MB/s in nieuwste specificatie

De SD Association heeft de SD 8.0-specificatie aangekondigd. De standaardisatieorganisatie achter de sd-geheugenkaartjes beschrijft dat ze net als de SD 7.0 s-specificatie gebruikmaken van de pci-e-interface en het nvme-protocol, waarmee dit keer maximaal 3.938MB/s mogelijk is.

De SD Association beschrijft dat de de nieuwe SD 8.0-specificatie beschikbaar is voor sdhc-, sdxc en sduc-geheugenkaartjes, wat betekent dat een maximale opslagcapaciteit van 128TB mogelijk is. Dat is een theoretische limiet. De huidige maximale capaciteit voor sdxc-kaartjes bedraagt 2TB en in de praktijk zijn er geen sdxc-geheugenkaartjes te vinden met een opslagcapaciteit van meer dan 1TB.

De snelheid van maximaal 3.938MB/s is ruim vier keer de maximale snelheid die aan de orde is bij de SD 7.0-specificatie, die in juni 2018 werd aangekondigd. Nog altijd wordt gebruikgemaakt van het nvme express-protocol, maar dit keer wordt niet de pci-e 3.0-interface, maar de pci-e 4.0-interface gebruikt.

Deze hoge snelheid kan bijvoorbeeld erg handig zijn voor fotografen die superslowmotionbeelden, 8k-video's, of 360-gradenvideo's maken in het rawformaat. Camera's die hiervoor bedoeld zijn gebruiken vaak ssd's, CFast- of XQD-geheugenkaarten. Deze alternatieven voor de sd-geheugenkaartjes gebruiken al de pci-e-interface.

De vernieuwde interface voor de SD Express-geheugenkaarten betekent niet dat ze een ander formaat krijgen. Ze behouden de formfactor en zullen ook gewoon werken in oudere apparaten. In het geval geval dat een apparaat niet is voorbereid op de nieuwe standaard, zullen de kaartjes terugvallen op de uhs-1-specificatie. Op dezelfde manier is het ook gewoon mogelijk oudere sd-kaartjes in een kaartslot te steken dat voor SD Express geschikt is.

De nieuwe specificatie geeft fabrikanten de mogelijkheid om sd-geheugenkaarten te maken aan de hand van de nieuwe standaard. De SD Association heeft een whitepaper gepubliceerd met uitleg over de nieuwe SD Express-standaard. Wanneer er daadwerkelijk apparaten op de markt zijn die SD Express-kaartjes ondersteunen en wanneer de geheugenkaarten verschijnen, is nog niet bekend.