Lexar brengt volgend jaar SD Express-geheugenkaartjes uit

Lexar werkt aan SD Express-geheugenkaartjes in SD- en microSD-formaat. De SD-kaartjes krijgen een capaciteit tot 512GB en bij de microSD-kaartjes is deze capaciteit maximaal 256GB. Volgens Lexar komen er volgend jaar apparaten uit die SD Express ondersteunen.

Volgens Lexar krijgen de SD Express- en microSD Express-geheugenkaarten een leessnelheid tot 824MB/s en een schrijfsnelheid van maximaal 410MB/s. De fabrikant gebruikt de SM2708-controller van Silicon Motion, die werd in april aangekondigd.

Lexar zegt samen te werken met fabrikanten die relevante apparaten maken waar de geheugenkaartjes in zullen werken en is van plan om de geheugenkaartjes in 2022 uit te brengen. Welke apparaten de SD Express-kaartjes gaan ondersteunen is nog niet bekend. Het zou kunnen gaan om bijvoorbeeld camera's, laptops, tablets en smartphones. In de aankondiging hint Lexar naar het nut van snelle geheugenkaartjes in telefoons, met de komst van 8k-filmfuncties en de mogelijkheid om raw-foto's te maken in hoge resoluties.

De SD Express-standaard is al in 2018 aangekondigd, maar tot nu toe zijn er geen SD-kaartjes uitgebracht die er gebruik van maken en er zijn ook nog geen apparaten waar ze in benut kunnen worden. SD Express maakte in eerste instantie gebruik van de PCIe 3.0-interface en het NVMe-protocol. Een latere revisie gebruikt PCIe 4.0, voor een hogere theoretische maximale snelheid van 3938MB/s.

Om de volledige snelheid te benutten is hardware nodig met ondersteuning voor SD Express-geheugen, maar de standaard biedt ook compatibiliteit met oudere apparatuur, door terug te vallen op de UHS-I-specificatie.

Hoewel er nog geen SD Express-kaartjes op de markt zijn, verschenen er in de afgelopen jaren wel alternatieven die ook de PCIe-interface gebruiken. Zo zijn er CFast-, CFexpress- en XQD-geheugenkaarten, die met name in high-end foto- en videocamera's worden gebruikt.