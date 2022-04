Hyundai start test met waterstoflijnbus in München

Hyundai gaat de komende weken een waterstofbus als lijnbus inzetten in München. Minimaal twee busmaatschappijen zullen de Elec City-waterstofbus gebruiken voor buslijnen en zullen daarbij ook passagiers vervoeren. De Elec City wordt al commercieel ingezet in Zuid-Korea.

De pilot begint met twee busmaatschappijen die de Elec City om de beurt in gaan zetten voor buslijnen. Hyundai geeft verder geen details over de lijnen, het is dus niet bekend hoe lang deze zijn en hoeveel passagiers ze gaan vervoeren. De fabrikant wil later dit jaar demonstraties uitvoeren met vier extra busmaatschappijen, om zo meer vervoerders- en passagiersfeedback te krijgen. Hyundai hoopt met de proeven te kunnen bewijzen dat de waterstofelektrische bussen commercieel ingezet kunnen worden in het OV.

Het is niet voor het eerst dat Hyundai de Elec City-bus test. De waterstofbus wordt sinds 2019 commercieel ingezet in Zuid-Korea. Daar zijn in totaal 108 bussen in gebruik genomen.

De Elec City-bus heeft een 180kW-brandstofcelsysteem, bestaande uit twee losse 90kW-cellen. Deze worden via vijf waterstoftanks van waterstof voorzien. Deze tanks hebben een maximale capaciteit van 34kg, wat goed zou zijn voor ruim vijfhonderd kilometer aan actieradius. Naast waterstofbussen, zet Hyundai in op waterstofvrachtwagens en personenauto's.