Politie VK neemt 133 miljoen euro cryptocurrency in beslag na witwasonderzoek

De Londense politie heeft 114 miljoen pond aan cryptocurrency in beslag genomen. Omgerekend is dit zo'n 133 miljoen euro. De politie claimt dat het om een recordhoeveelheid gaat als het gaat om in beslag genomen cryptovaluta in het Verenigd Koninkrijk.

Om wat voor cryptocurrency het gaat, zegt de Londense politie niet. De politie zegt wel dat de cryptocurrency in beslag werd genomen na onderzoek van rechercheurs gespecialiseerd in witwascriminaliteit. De rechercheurs kregen informatie binnen over 'de overdracht van crimineel vermogen'. Het onderzoek loopt volgens de politie nog.

De politie schrijft dat het om de grootste in beslagname van cryptocurrency gaat van het Verenigd Koninkrijk 'en we denken ook een van de grootste ter wereld'. Het is sowieso niet dé grootste ter wereld; zo namen Amerikaanse autoriteiten afgelopen november 69.369 bitcoin in beslag die gelieerd waren aan Silk Road. Destijds was dat zo'n 813 miljoen euro.