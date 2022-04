Amazon neemt versleutelde berichtendienst Wickr over

Amazon neemt de versleutelde berichtendienst Wickr over. Dat meldt het bedrijf in een blogpost. Hoeveel Amazon heeft betaald voor de overname is niet duidelijk. Een aangepaste versie van de berichtendienst wordt momenteel gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.

"Wickr heeft de best beveiligde en end-to-end versleutelde communicatietechnologie in huis", stelt AWS-topman Stephen Schmidt in een blogpost waarin hij tevens ook meldt dat de berichtendienst per direct aangeboden wordt aan AWS-klanten. "Dankzij Wickr kunnen klanten en partners gebruik maken van geavanceerde beveiligingsfuncties die niet op traditionele communicatieplatformen beschikbaar zijn."

Wickr maakt gebruik van end-to-end-encryptie en andere uitgebreide beveiligingsfuncties waardoor de dienst gebruikt wordt door grote bedrijven en internationale overheidsdiensten zoals de Duitse federale politiedienst Bundeskriminalamt en het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Begin april koos de Amerikaanse luchtmacht om een aangepaste versie van Wickr-Enterprise, Wickr RAM, in te zetten voor haar communicatiedoeleinden. Deze versie versie voldeed volgens het bedrijf achter de chatapplicatie aan de hoge veiligheidsnormen van het Amerikaanse ministerie van Defensie.