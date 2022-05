Belgisch parlement krijgt geen hoorzitting over controversieel encryptieplan

Belgische politici voelen niets voor een parlementaire hoorzitting rondom een wetsvoorstel om encryptie te omzeilen. De N-VA had daarom gevraagd, maar een meerderheid van het kabinet vindt dat niet nodig.

De hoorzitting was aangevraagd door N-VA-politicus Michael Freilich vanwege een controversieel wetsvoorstel rondom versleuteling. Dat draait om een aanpassing van de dataretentiewet. Die schrijft niet alleen voor dat uitbaters van chat-apps zoals WhatsApp, Telegram en Messenger metadata opslaan, maar ook dat opsporingsdiensten in specifieke gevallen toegang krijgen tot communicatie, ondanks de gebruikte versleuteling. Het plan ondermijnt daarmee effectief de eind-tot-eindencryptie die WhatsApp en Signal gebruiken. Experts spraken eerder al hun zorgen uit over het plan.

Naar aanleiding van de open brief van die experts vroeg Freilich een parlementaire hoorzitting aan. Daarin zouden experts in het parlement kunnen uitleggen waarom het plan onwenselijk zou zijn. Een meerderheid van de Belgische coalitiepartijen voelt echter niets voor zo'n hoorzitting, schrijft Data News. De partijen vinden dat zo'n hoorzitting normaal alleen plaatsvindt als er een definitief wetsvoorstel klaarligt. Op dit moment gaat het slechts om een voorstel. "Laten we eerst de definitieve tekst afwachten", zegt een parlementslid.

Freilich zegt tegen Data News dat hij het jammer vindt dat het kabinet geen hoorzitting wil. Hij is bang dat die er nu helemaal nooit komt, omdat het plan vanuit de regering komt en niet vanuit het parlement.