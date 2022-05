Amazon brengt Panorama-hardware en -software uit die cctv kan analyseren met AI

Amazon heeft een apparaat uitgebracht waarmee bedrijven normale camerabeelden kunnen analyseren met AI. De AWS Panorama Appliance en Service omvatten hardware die op bestaande camera's kan worden aangesloten en zijn gericht op industrieel gebruik.

De Panorama Appliance en Panorama Service zijn onderdeel van Amazon Web Services en kunnen ook in die dienst worden geïntegreerd, schrijft Amazon. De dienst was al beschikbaar in bèta, maar is nu algemeen beschikbaar. Het pakket bestaat uit zowel hard- als software. Het apparaat zelf heeft USB- en HDMI-aansluitingen, heeft twee ethernetpoorten en is een halve rack-unit groot. Daarnaast is er een webinterface waarmee bedrijven direct hun bestaande camerafeeds kunnen inladen en bekijken. Bedrijven kunnen de camerabeelden ook via MQTT op eigen apparatuur doorzetten.

De dienst kan worden gekoppeld aan SageMaker, AWS' software om zelf machinelearningmodellen op te stellen. Op die manier kunnen gebruikers van Panorama Appliance videofeeds analyseren en er zelf een ML-model omheen bouwen. Dat kan bijvoorbeeld een eigen model zijn om loopverkeer in een fabriek of de manier waarop containers worden vervoerd in een haven, te analyseren.

Privacyvoorvechters zijn bang dat de tool gebruikt kan worden om werknemers te bespioneren. Die kritiek speelt al sinds Amazon de tools en software vorig jaar voor het eerst presenteerde. Amazon geeft in marketingmaterialen zelf voorbeelden van hoe Panorama kan worden gebruikt om de individuele productiviteit van werknemers te monitoren. Experts waarschuwden toen al voor de negatieve effecten op werknemers.