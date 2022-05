Amazon biedt webtoegang tot Workspaces met nieuw streamingprotocol

Amazon maakt WorkSpaces Web Access mogelijk via het WorkSpaces Streaming Protocol, ofwel WSP. Gebruikers moeten met dit protocol een stabielere verbinding via de browser met WorkSpaces krijgen, ook bij matige netwerkverbindingen.

Beheerders kunnen WSP bij het aanmaken van een WorkSpace selecteren, waarna gebruikers met een browser vanaf Windows, macOS of Linux de virtuele omgeving via het protocol kunnen benaderen. WSP is alleen beschikbaar voor op Windows gebaseerde WorkSpaces. Gebruikers kunnen dus niet via het protocol met hun browser met Amazon Linux WorkSpaces verbinding maken. Amazon WorkSpaces is een zogenoemde desktop-as-a-service-clouddienst, waarmee gebruikers via allerlei apparaten een Windows- of Linux-desktopomgeving die draait op een virtuele machine op AWS-servers kunnen gebruiken.

Het protocol biedt onder andere ondersteuning voor webcams. Het WorkSpaces Streaming Protocol moet volgens Amazon voor stabielere verbindingen met WorkSpaces zorgen, waarbij packet loss door slechte netwerkomstandigheden een minder negatieve impact heeft.

Om dat mogelijk te maken is het streamingprotocol losgetrokken van de WorkSpaces en vindt de analyse van de gebruikerssessies plaats via microservices op de AWS-servers van Amazon. Zo kan het bedrijf in real-time codecs en encoding aanpassen als de sessie met een verslechtering van de verbinding te maken heeft.

Amazon kondigde begin dit jaar WSP aan. De clients voor macOS en Windows ondersteunden het protocol al. Gebruikers kunnen met WorkSpaces verbinding maken via zowel WSP als het Personal Computer over Internet Protocol, als het om verschillende directories gaat. Omgekeerd kan een enkele directory zowel WorkSpace-gebruikers via zowel PCoIP als WSP bedienen.

Microsoft gaat maandag meer details over zijn vorige maand aangekondigde Windows 365-aanbod bekendmaken. Dat is een concurrerende dienst voor Amazon WorkSpaces, waarmee gebruikers virtuele Windows-machines via onder browsers kunnen gebruiken.