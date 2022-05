Windows 365 Cloud PC voor bedrijven kost 18 tot 148 euro per maand

Microsoft is begonnen met het aanbieden van Windows 365-abonnementen voor cloud-pc's. Dat kost afhankelijk van de configuratie minimaal 18,20 euro per maand per gebruiker en maximaal 147,50 euro. Er zijn ook beperkingen of kosten voor dataverkeer.

Met het beschikbaar maken van de nieuwe clouddienst heeft Microsoft ook alle details geopenbaard. Bedrijven tot 300 werknemers kunnen een Business-abonnement afsluiten en betalen dan minimaal 21,90 euro per maand per gebruiker. Als gebruikers al een pc met Windows 10 Pro-licentie hebben, zijn de maandelijkse kosten tot 16 procent lager. De goedkoopste cloud-pc heeft één cpu-core, 2GB ram en 64GB opslagruimte. Bij de duurste configuratie, van 147,50 euro per maand, gaat het om acht cores, 32GB ram en 512GB opslag. De prijzen zijn exclusief btw.

Enterprise-abonnementen voor grotere bedrijven zijn wat goedkoper. De prijzen variëren daar van 18,20 euro per maand tot 143,50 euro per maand, voor dezelfde configuraties. Bij de abonnementen voor grote bedrijven wordt het uitgaande dataverkeer verrekend aan de hand van de prijzen voor Azure-bandbreedte.

Datalimiet bij Business-abonnement

Bij de Business-abonnementen zijn er beperkingen aan de uitgaande gegevens per maand, schrijft Microsoft in een faq. Bij de goedkoopste configuratie gaat het om 12GB per maand en dat loopt op tot 70GB per maand bij de duurste cloud-pc. De limiet is gekoppeld aan het aantal cpu-cores. Microsoft stelt dat 'serverachtig gebruik' zoals het hosten van websites en streamen van inhoud 'niet is inbegrepen'.

Microsoft heeft documentatie gepubliceerd over Windows 365 Business en Windows 365 Enterprise voor bedrijven die daar mee aan de slag willen gaan. Ook heeft Microsoft een nieuwe video online gezet over het beheer van de cloud-pc's.

Halverwege juli kondigde Microsoft zijn Windows 365-cloudabonnement aan. Met de dienst krijgen bedrijven de beschikking over cloud-pc's die altijd de nieuwste Windows-versie draaien. Gebruikers kunnen hun Windows-systeem openen vanaf een applicatie of in een browser. Dat kan vanaf een pc, tablet, of Android-apparaat. Windows 365 is niet beschikbaar voor consumenten.

Business-configuratie Limiet uitgaande gegevens per maand 1 vCPU 12GB 2 vCPU 20GB 4 vCPU 40GB 8 vCPU 70GB

Processor Ram Opslag Business (tot 300 werknemers)* Enterprise 1 vCPU 2 GB RAM 64 GB Opslag € 21,90 gebruiker/maand € 18,20 gebruiker/maand 2 vCPU 4 GB RAM 64 GB Opslag € 29,10 gebruiker/maand € 25,50 gebruiker/maand 2 vCPU 4 GB RAM 128 GB Opslag € 31,90 gebruiker/maand € 28,20 gebruiker/maand 2 vCPU 4 GB RAM 256 GB Opslag € 40,10 gebruiker/maand € 36,40 gebruiker/maand 2 vCPU 8 GB RAM 128 GB Opslag € 41,00 gebruiker/maand € 37,30 gebruiker/maand 2 vCPU 8 GB RAM 256 GB Opslag € 49,20 gebruiker/maand € 45,50 gebruiker/maand 4 vCPU 16 GB RAM 128 GB Opslag € 63,80 gebruiker/maand € 60,10 gebruiker/maand 4 vCPU 16 GB RAM 256 GB Opslag € 72,00 gebruiker/maand € 68,30 gebruiker/maand 4 vCPU 16 GB RAM 512 GB Opslag € 95,60 gebruiker/maand € 92,00 gebruiker/maand 8 vCPU 32 GB RAM 128 GB Opslag € 115,70 gebruiker/maand € 112,00 gebruiker/maand 8 vCPU 32 GB RAM 256 GB Opslag € 123,90 gebruiker/maand € 120,20 gebruiker/maand 8 vCPU 32 GB RAM 512 GB Opslag € 147,50 gebruiker/maand € 143,90 gebruiker/maand

* Business-abonnementen zijn goedkoper als gebruikers al een Windows 10 Pro-licentie hebben. De prijs per gebruiker is dan gelijk aan die van de Enterprise-abonnementen.