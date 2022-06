Blade komt met abonnement van 30 euro per maand voor cloudgameplatform Shadow

Blade, het Franse bedrijf achter gamestreamplatform Shadow, biedt vanaf eind volgende maand een maandelijkse abonnement voor 30 euro, wat voor sommigen een prijsverhoging inhoudt. Deze stap volgt na financiële moeilijkheden en een overname door hubiC.

Op een Shadow-blog schrijft Blade dat er een nieuw, vereenvoudigd abonnement komt dat het bestaande abonnement gaat vervangen. In plaats van de mogelijkheid om te kiezen tussen een maandelijks en een jaarlijks abonnement, komt er een maandtarief van 30 euro. Dit betekent dat het een flexibel abonnement is dat op elk moment kan worden opgezegd. Op de Amerikaanse pagina van de blog staat dat de nieuwe prijzen op 25 juni ingaan. In de zomer komen er nieuwe features beschikbaar, zoals ondersteuning voor twee schermen, 4:4:4 chroma subsampling en een nieuw authenticatiesysteem.

Het bestaande Shadow Boost-abonnement komt te vervallen en zal vanaf volgende maand Shadow heten. Voor sommige klanten zal de nieuwe prijs een aanzienlijke verhoging betekenen, aangezien Shadow in het verleden ook was af te sluiten voor 13 euro per maand.

De overige bestaande, duurdere abonnementen, te weten Shadow Ultra en Shadow Infinite, blijven bestaan, maar worden niet meer actief verkocht. De prijzen voor Shadow Ultra en Shadow Infinite worden verhoogd, wat volgens Blade nodig is om het reguliere Shadow-abonnement houdbaar te maken voor de toekomst. De nieuwe prijzen voor Shadow Ultra en Shadow Infinite worden 45 en 55 euro respectievelijk.

De nieuwe abonnementsstructuur is volgens Blade noodzakelijk omdat het bedrijf naar eigen zeggen in financiële moeilijkheden verkeerde en een onhoudbaar zakenmodel had. Er was sprake van hoge operationele kosten en investeringen waarbij het eerdere prijsniveau niet aansloot; daardoor kwam het bedrijf in financiële problemen, schrijft Blade. Begin deze maand werd Shadow overgenomen door Jezby Ventures, de investeringstak van hubiC.

Shadow wordt sinds 2019 aangeboden in Nederland. De dienst geeft gebruikers de mogelijkheid een pc in de cloud te huren, zodat ze vanaf die cloud-pc games kunnen streamen naar hun smartphone, laptop of eigen desktop. De volledige release van Shadow liep in 2020 vertraging op, mede doordat Blade de dienst naar een andere cloudserver verplaatste. Ook de coronapandemie gooide roet in het eten. Daar kwam nog eens bij dat Emmanuel Freund, een van de oprichters van het bedrijf, halverwege vorig jaar vertrok bij Blade. Diverse medewerkers volgden hem, waarna een reorganisatie volgde. In 2020 waren er wel miljoeneninvesteringen, maar daar wist het bedrijf onvoldoende van te profiteren.