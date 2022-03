'Cloudgamingplatform Shadow heeft financiële problemen en zoekt nieuwe eigenaar'

Het Franse bedrijf Blade achter cloudgamingplatform Shadow heeft financiële problemen en zoekt een nieuwe eigenaar om schuldeisers te kunnen betalen. Een eerdere reorganisatie en verschillende investeringen in het bedrijf zouden niet voldoende zijn gebleken.

Blade heeft volgens de Franse techwebsite Next Inpact sinds begin 2020 financiële problemen en Franse klanten wachten al maanden op preorders van hun abonnement. Eerdere investeringen van onder andere LG in januari 2020, dat aandelen in Blade kocht, en van verschillende andere investeerders, bleken onvoldoende om de financiële problemen op te lossen. Ook zou een fondsenwervingscampagne mislukt zijn.

Next Inpact schrijft dat veel werknemers van Blade zich inmiddels ernstig zorgen maken over de financiële situatie van het bedrijf. Bronnen die met Next Inpact hebben gesproken zeggen dat er wel al verschillende geïnteresseerde kopers zijn, vooral vanuit de Franse telecommarkt.

Shadow wordt sinds 2019 aangeboden in Nederland. De dienst geeft gebruikers de mogelijkheid een pc in de cloud te huren, zodat ze vanaf die cloud-pc games kunnen streamen naar hun smartphone, laptop of eigen desktop. Gebruikers betalen daarvoor een vast maandelijks bedrag in de vorm van een abonnement. Gebruikers kunnen vanaf het begin kiezen voor een full-hd game-ervaring, later zou daar een optie voor gamen op een 4k-resolutie met 60fps en ondersteuning voor raytracing aan worden toegevoegd, of 1080p met 144Hz.

De volledige release van Shadow liep in 2020 vertraging op. Ook verplaatste Blade de dienst naar een andere cloudserver. Vervolgens kwam daar de coronapandemie overheen, waardoor Shadow nog meer vertraging opliep. Daar kwam nog eens bovenop dat een van de oprichters van het bedrijf, Emmanuel Freund, halverwege vorig jaar vertrok bij Blade, en meerdere medewerkers hem volgden, waarna een reorganisatie volgde.

Volgens Next Inpact is er veel te doen om het aanbod van Shadow. De van oorsprong Franse dienst wordt op het moment eigenlijk alleen buiten de Franse landsgrenzen aangeboden, via datacenters in het buitenland. Daardoor is Shadow bijvoorbeeld wel beschikbaar in Zuid-Korea, maar zitten Franse klanten al maanden te wachten op hun preorders van de 4k game-abonnementen, zonder communicatie van Blade.