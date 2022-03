Nikon ontwikkelt 4k-sensor die kan opnemen met 1000fps en hoog dynamisch bereik

Nikon heeft een 1"-sensor ontwikkeld die duizend beelden per seconde kan vastleggen in een hoge resolutie en met een hoog dynamisch bereik. De belichting kan per blok van 16x16 pixels aangepast worden. Er zijn nog geen camera's aangekondigd met de sensor.

Het gaat om een stacked bsi-cmos-sensor die Nikon ontwikkelt op een 65nm-procedé. De vierkante sensor van het 1"-formaat heeft een resolutie van 4224x4224 pixels, ofwel 17,8 megapixel. De pixelgrootte komt daarmee uit op 2,7 micron. Volgens Nikon heeft de sensor een dynamisch bereik van 110dB bij 1000fps en dat loopt op tot 134dB bij 60fps.

Nikon heeft de sensor verdeeld in individuele blokken van 16x16 pixels, wat een totaal van 264x264, ofwel 69.696 zones oplevert. Per zone kan de belichting afzonderlijk geregeld worden, door de aansturing die zich direct onder de pixels bevindt. Hiermee is het mogelijk om beelden te maken met een zeer hoog dynamisch bereik.

Of Nikon de sensor gaat gebruiken in een eigen camera, is nog niet bekend. De fabrikant presenteert de chip als een onderzoeksproject en geeft daarbij aan dat beeldsensoren ook voor industriële toepassingen worden gebruikt en in de auto-industrie. In die industrieën is ook vraag naar sensoren met een hoge opnamesnelheid en groot dynamisch bereik.