Sony brengt RX100 VII-compactcamera in augustus uit voor 1300 euro

Sony komt met een nieuwe versie van zijn RX100-compactcamera. De zevende generatie heeft net als zijn voorganger een 24-200mm-objectief, maar krijgt een verbeterde 20-megapixelsensor en autofocusfuncties die eerder in de A9- en A6400-systeemcamera's zaten.

De Sony RX100 VII heeft een sensor van het 1"-formaat en het is een stacked cmos met daarop dram zodat de chip zeer snel uitgelezen kan worden. De maximale fotografeersnelheid is 20 beelden per seconde en de elektronische zoeker heeft daarbij geen black-outs. Het beeld knippert dus niet tijdens het fotograferen op hoge snelheid. Ook heeft de camera een functie om met 90bps te fotograferen, maar dat kan slechts voor een fractie van een seconde. Bij die snelheid worden er 7 beelden vastgelegd en daarna weggeschreven.

Autofocus werkt met 357 fasedetectiepunten en 425 contrastautofocuspunten op de sensor. Real-time Tracking en Real-time Eye AF zijn de autofocusfuncties die uit de meer geavanceerde camera's naar het compacte toestel komen. Het toestel filmt in 4k-resolutie met maximaal 30fps en kan ook hdr-beelden vastleggen. In 1080p-resolutie is de framerate maximaal 120fps en er zit een slowmotion-modus op de camera die werkt tot 1000fps bij lagere resoluties. Ten opzichte van de voorganger is de beeldstabilisatie verbeterd, die zowel digitaal als optisch werkt tijdens het filmen. Ook nieuw is een microfooningang op de camera.

Vanaf augustus is de RX100 VII te koop in de Benelux voor een adviesprijs van 1300 euro. Daarmee is de prijs gelijk aan die van zijn voorganger bij introductie. De RX100 VI blijft waarschijnlijk in het assortiment, net als eerdere modellen, tegen een lagere prijs.