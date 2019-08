Sony kondigt aps-c-camera's A6600 en A6100 aan en komt met 16-55mm f/2.8

Sony komt met twee nieuwe systeemcamera's met aps-c-sensor. De A6600 is het nieuwe topmodel en heeft beeldstabilisatie in de behuizing. De handgreep is groter gemaakt en biedt plaats aan dezelfde Z-accu als die in de fullframemodellen.

Met de grotere accu kan de A6600 tot 2,2x zoveel foto's maken als de A6500, zegt Sony. De camera biedt door het gebruik van de grotere accu ook meer houvast, omdat de handgreep groter is gemaakt. Verder is het ontwerp vergelijkbaar met dat van andere modellen uit de A6000-serie. De nieuwe A6100 heeft de grotere handgreep niet en gebruikt nog de kleinere accu, net als eerdere modellen.

Beide camera's hebben een 24,2-megapixelsensor van het aps-c-formaat en fotograferen met 11fps met behoud van autofocus- en trackingfuncties. De sensor van de A6600 is gestabiliseerd over vijf assen en kan ingesteld worden tot een gevoeligheid van 102.400 iso. De A6100 heeft geen ingebouwde beeldstabilisatie en een lichtgevoeligheid van maximaal 51.200 iso.

Het autofocussysteem van de twee camera's is gelijk. Dat bestaat uit 425 fasedetectieautofocuspunten op de sensor die zo'n 84 procent van het beeldoppervlak in beslag nemen. Ook zijn er 425 contrastautofocuspunten. De camera's beschikken over Real-time Eye AF, een functie om automatisch op ogen scherp te stellen. Dat werkt zowel op mensen als op dieren.

Sony zegt dat de A6600 en A6100 verbeterde kleurweergave hebben bij foto's. Vooral huidtinten moeten natuurgetrouwer zijn en dat zou komen door gebruik van algoritmes uit de fullframecamera's. Ook geeft Sony de camera's een intervalmodus voor timelapsevideo's.

De 4k-filmfunctie gebruikt nu alle pixels van de sensor. Met supersampling wordt het beeld teruggebracht tot de benodigde 4k-resolutie; dat moet de beeldkwaliteit van de video's verbeteren. De A6600 kan filmen in hlg-formaat voor hdr-opnames, de A6100 kan dat niet. Verder is oogautofocus bij het duurdere model beschikbaar bij 4k-video's en niet bij de goedkopere versie.

Beide camera's hebben een 3"-scherm dat 180 graden te kantelen is en dankzij een nieuw scharnier meer bewegingsvrijheid heeft. De A6600 heeft een elektronische oledzoeker met een resolutie van 2,39 miljoen beeldpunten, bij de goedkopere A6100 is dat een exemplaar met 1,44 miljoen beeldpunten.

Sony brengt de A6600 in oktober uit voor een adviesprijs van 1600 euro. Er komt ook een kit met 18-135mm-objectief voor 2000 euro. De Sony A6100 komt eveneens in oktober uit en kost 900 euro als losse body. Een kit met 16-50mm-objectief komt er voor 1000 euro. Ook komt er een combinatie van de A6100 met 16-50mm- en 55-210mm-objectief voor 1250 euro.

Samen met de camera's kondigt Sony twee aps-c-objectieven voor de E-vatting aan. Het gaat om een 16-55mm f/2.8G en om een 70-350mm f/4.5-6.3G-objectief met OSS-beeldstabilisatie. De zooms komen in oktober uit voor respectievelijk 1300 en 900 euro.