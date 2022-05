Yongnuo presenteert 50mm f/1.8-objectief voor Sony-camera's met aps-c-sensor

De Chinese fabrikant Yongnuo voegt een 50mm f/1.8-objectief voor Sony E-camera's toe aan zijn assortiment. Het autofocusobjectief is geschikt voor camera's met een aps-c-sensor, zoals die uit de A6000-serie. Yongnuo maakte al versies voor dslr's van Canon en Nikon.

Het 50mm-objectief gebruikt een stappenmotor voor autofocus en heeft een elektrisch gestuurde autofocusring. Er is een usb-aansluiting aanwezig, zodat de firmware van het objectief geüpdatet kan worden. Het optische ontwerp bestaat uit acht lenselementen in zeven groepen. Het diafragma is instelbaar tot f/16 en heeft zeven lamellen. De minimale scherpstelafstand bedraagt 45cm en de filterdiameter is 49mm. Yongnuo's 50mm f/1.8 voor Sony E-camera's heeft afmetingen van 64x58mm en weegt 146 gram.

Yongnuo heeft het objectief op zijn website staan voor 699 Chinese yuan, dat is omgerekend zo'n 90 euro. Daarmee is de 50mm F1.8 S DA DSM iets duurder dan de varianten voor spiegelreflexcamera's; die staan in de Pricewatch voor 79 euro. Wel is het objectief goedkoper dan de varianten die Sony zelf aanbiedt. Sony's FE 50mm f/1.8, die ook geschikt is voor fullframe-camera's, kost 185 euro. Daarnaast heeft Sony een 50mm f/1.8 OSS met beeldstabilisatie in zijn assortiment voor aps-c-camera's; die kost 259 euro.